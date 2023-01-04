İran’da protestolara destek verince gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncudan yeni haber

04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:43

İran’da, Mahsa Amini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoları 'kışkırttığı' suçlamasıyla gözaltına alınan oyuncu Terane Alidusti, şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı.

Aralarında Emma Thompson, Steve McQueen, Ian McKellen, Mark Rylance gibi isimlerin yer aldığı 500’den fazla sanatçı, Alidusti’nin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Alidusti’nin serbest bırakıldığını annesi Nadire Hekimullahi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İranlı aktris, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı bir kişinin idam edilmesine de 8 Aralık'ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti, "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullanmıştı.