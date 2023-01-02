İran'dan Kasım Süleymani vurgusu: Suikaste karışanları adalete teslim edeceğiz

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:56

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın, "Kasım Süleymani suikastına karışan herkesi adalete teslim etmek için mevcut her türlü hukuki, siyasi ve diplomatik kanalı kullandığını" söyledi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, "(Bu konuda) gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Tüm mevcut yasal kanalları takip etmenin yanı sıra, dönemin ABD yönetiminin suikasttaki sorumluluğunu resmi bir nota ile beyan ve tescil ettik ve davamızı kendi doğal yolunda takip edeceğiz" dedi.

Hem ABD'nin hem de Batılı ülkelerin, davanın yasal takibi sürecini "engellemeye" çalıştıklarını ileri süren Abdullahiyan, "Ancak İran'ın, eli kolu bağlı değil" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, suikast davasını takip ederken hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirterek, "Aldığımız tedbirleri siyasi, hukuki ve uluslararası kanallar aracılığıyla takip edeceğiz, böylece bu kişiler adalete teslim edilecek" diye konuştu.