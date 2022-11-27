İran'da protestolara katılan rapçi idam cezası ile karşı karşıya

27 Kasım 2022 Pazar, 14:21

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" İrşad devriyeleri tarafından öldürülmesi nedeniyle protestoların başlamasından bu yana 2 binden fazla kişi suçlandı. Suçlananlar arasında rap şarkıcısı Toomaj Salihi'de yer aldı.

AFP'nin haberine göre, İran yargısına göre Salihi, İran'ın en ciddi suçlarından biri olan "yeryüzünde yolsuzluk" ile suçlandı.

Yargının Mizan Online sitesine göre, merkez vilayetin yargı şefi Assadollah Jafari, "Duruşma henüz başlamadı ancak Toomaj Salihi'ye karşı suçlama taslağı hazırlandı ve İsfahan'daki mahkemeye geri gönderildi" dedi.

Salihi ayrıca "internette yalan yaymak, devlete karşı propaganda yapmak, İran'a düşman bir hükümetle işbirliği içinde güvenliği bozmak amacıyla yasadışı gruplar kurmak ve yönetmek" ve "halkı şiddete teşvik etmekle" suçlandı.

ABD merkezli bir insan hakları grubu Toomaj Salihi'nin duruşması hakkında Twitter'da "kendi seçtiği avukat olmadan duruşma başladı ve ailesinin hayatı ciddi risk altında" paylaşımında bulundu.

İranlı yetkililer, Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan gösterileri "ayaklanma" olarak adlandırıyor ve İran'ın Batılı "düşmanları" tarafından teşvik edildiklerini söylüyor.

İRAN HÜKÜMETİNE MAFYA BENZETMESİ

Salihi'nin gözaltına alınması Kanada Yayın İşbirliği'ne verdiği demeçten kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Salihi verdiği demeçte "Gücünü, parasını ve silahlarını korumak için... tüm ulusu öldürmeye hazır bir mafya ile karşı karşıyasınız" ifadesinde bulundu.

İran'ın devlet haber ajansı IRNA'da yer alan bir görüntüde Salihi, "Ben Toomaj Salihi. Bir hata yaptığımı söyledim" açıklamasında bulundu. Ancak hak savunucuları bu kaydı zorla itiraf olarak nitelendirerek kınadı.

İran yargısı protestolar nedeniyle altı idam cezasını onaylamış durumda ve insan hakları grubu Uluslararası Af Örgütü resmi raporlara dayanarak şu anda yargılanan en az 21 kişinin asılmalarını gerektirecek suçlarla itham edildiğini söylüyor.