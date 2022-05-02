İran'da sahte içkiden zehirlenen 5 kişi hayatını kaybetti

İran'da 48 kişinin sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesiyle hastanelere kaldırıldığı, zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

AA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:59
İran'da sahte içkiden zehirlenen 5 kişi hayatını kaybetti
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İran'ın yarı resmi ajansı Fars'a göre Hürmüzgan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nevruziyan, 48 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Hastaneye kaldırılanlardan 5'inin hayatını kaybettiğini aktaran Nevruziyan, durumu ağır olan 11 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığını, 3 kişide ciddi görme kaybı olduğunu belirtti.

Öte yandan Bender Abbas kenti Emniyet Müdürü Timur Devletyari, kentte alkol zehirlenmelerine yol açan sahte içki dağıtımını yapan kişilerin tespit edildiğini ve şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


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