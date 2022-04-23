İran'da saldırı: 1 subay öldü
İran'ın güneydoğusunda Özel Kuvvetler Tugay Komutanına yönelik saldırıda bir subay öldü.
İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletinde son günlerde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Elmasi'nin aracına düzenlenen saldırıda bir teğmen hayatını kaybetti.
Kimliği belirsiz 4 kişinin eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde konuşlu 110'uncu Selman-i Farisi Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Elmasi'nin seyir halindeki aracına ateş açması sonucunda çatışma çıktı.
FAİLLER YAKALANDI
Saldırıda, İranlı komutan Elmasi'nin yara almadığı ancak koruması teğmen Mahmud Absalan'ın çatışma sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi. İranlı subay Absalan'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki Komutan Vekili Tuğgeneral Perviz Absalan'ın oğlu olduğu ifade edildi.
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, saldırının faillerinin Zahidan kentinin girişindeki bir kontrol noktasında yakalandığını bildirdi.
MOSSAD DETAYI
Öte yandan İran İstihbarat Bakanlığı, 20 Nisan'da Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla üç kişinin tutuklandığını duyurmuştu.
Kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan kişilerin detay verilmeden "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu aktarılmıştı.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- Bayram ikramiyelerinde net tarihler belli oldu
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'
- AKP’nin sandık planı