İran'da saldırının sanığına idam cezası verildi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 08:14

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 08:14

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, İze kentindeki Devrim Mahkemesi aralarında 9 yaşındaki Kiyan Pirfelek’in de bulunduğu 7 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin davada karar verdi.

Haberde, 16 Kasım'da düzenlenen silahlı saldırının ana faillerinden olduğu belirtilen Abbas Kurkuri’nin davasının Ahvaz Devrim Mahkemesi'nde görüldüğü kaydedildi.

Sanık ve avukatının katıldığı duruşmada Kurkuri’ye idam cezası verildiği, karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kurkuri, “insanları öldürmek için silah çekmek suretiyle muharebe”, “yeryüzünde bozgunculuk”, “silah çekerek korkuya sebep olmak”, “kamu düzenini bozmak”, “kamu ve özel mülkiyete zarar vermek”, “isyancı gurup oluşturmak” ve “rejime karşı silahlı hakerekete katılmak” suçlamasıyla yargılanıyordu.

7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Arap kökenli İran vatandaşlarının yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde 16 Kasım'da düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında kimliği belirsiz motosikletli kişilerin, göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu aralarında Kiyan Pirfelek adlı çocuğun da bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığı açıklanmıştı.

İranlı yetkililer saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelemişti.

Saldırıda yaşamını yitiren çocuk için 18 Kasım'da düzenlenen cenaze törenine katılan yüzlerce kişi ülke yönetimini ve yetkilileri protesto etmişti.

Cenazeye ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun annesi Zeyneb Mevlayi'nin "saldırının teröristler değil güvenlik güçleri tarafından düzenlendiğini" söylediği görülmüştü.