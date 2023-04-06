İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanı Azerbaycan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının ülkede istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:06
İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanı Azerbaycan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurdu.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının diplomatik statüye ve 1961 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği Musavi’ye bildirildi.

Söz konusu 4 kişinin 48 saat içinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri istendi.


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