İran'da savaş uçağı düştü: 2 ölü
İran’da savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran’ın İsfahan eyaletinin Nain şehrinde F-7 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Can Nesari, savaş uçağının Nain şehrinin Enarek bölgesinde düştüğünü belirtti.
Nesari, eğitim uçuşu yapan uçağın saat 08.30’da düştüğünü ve düşme nedeninin henüz bilinemediğini aktardı.
Kazada, pilot Binbaşı Kasım Zamani ve yardımcı pilot Teğmen Muhammed Cevad Bay'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.
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