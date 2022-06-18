İran'da savaş uçağı düştü: Pilot ve yardımcısı yaralandı

İran'da savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü.

AA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 12:25
İran'da savaş uçağı düştü: Pilot ve yardımcısı yaralandı
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İran, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik arıza nedeniyle görev esnasında düştüğünü açıkladı.

İran Ordusu İsfahan Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, uçağın görev esnasında yaşanan teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

Mutemedi, Pilot ve yardımcısının paraşütle acil iniş yaparken yaralandığını aktararak, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.


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