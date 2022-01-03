İran’da sel felaketi: 4 ölü, 7 yaralı
İran’da 2 gündür etkili olan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İran’ın güneyinde 2 gündür aralıksız devam eden yoğun yağışlar sel felaketine neden oldu. İran Acil Yardım Kurumu sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, “Ülkenin güneyinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı” ifadelerine yer verdi.
Halidi ayrıca, ülkenin güneyindeki birçok bölgenin sel ve şiddetli fırtınadan olumsuz etkilendiğini de söyleyerek, “Güney Fars, Güney Kirman, Hürmüzgan, Batı Sistan ve Belucistan’daki şehirler selden etkilendi. Tüm yardım ekiplerimiz şu an bölge halkına yardım ediyor” dedi.
Fars eyaletinde bulunan Darab ilçesinde görevli İtfaiye Müdürü Mücahid Debistani ise, 50 yaşındaki bir kadının nehrin taşması nedeniyle evinin sular altında kalması sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Debistani ayrıca, aynı eyalete bağlı Mehr ilçesinde ise araç içinde bulunan 4 kişinin sele kapıldığını ve içlerinden birinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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