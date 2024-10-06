İran'da tüm uçuşlar yarına kadar iptal edildi

İran basınında yer alan haberlerde, İran'daki tüm havalimanlarında uçuşların yerel saatle 21.00'dan yarın yerel saatle 06.00'a kadar iptal edildiği bildirildi.

İran'da tüm uçuşlar yarına kadar iptal edildi
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İHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 19:25

İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ederken, İran'da tüm uçuşlar yarına kadar iptal edildi.

İran basınının İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsüne dayandırdığı haberlerde, İran'daki tüm havalimanlarında uçuşların yerel saatle 21.00'dan yarın yerel saatle 06.00'a kadar iptal edildiği bildirildi.

Haberlerde, sözcünün daha fazla ayrıntı vermediği ve operasyonel kısıtlamalar nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söylediği aktarıldı.


Etiketler: #İran #uçuş #iptal

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