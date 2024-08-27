Kolombiya'da yakıt tedariki sorunu: Onlarca uçuş iptal edildi

Yayınlanma: 27.08.2024 - 08:52

Güncelleme: 27.08.2024 - 08:52

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yakıt tedariki sorunu nedeniyle bazı hava yolu şirketleri planlanan uçuşlarda iptal kararı aldı.

Hava yolu şirketi Avianca, yakıt krizini gerekçe göstererek, 4'ü uluslararası olmak üzere 69 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Sorunun çözülmemesi durumunda Avianca'nın yarın 108 uçuşunu daha iptal edebileceği belirtildi.

Bir diğer hava yolu firması Latam da aynı gerekçeyle yarından itibaren 36 uçuşunu iptal edeceğini açıkladı.

Avianca ve Latam'dan yapılan açıklamalarda, müşterilerin talepleri doğrultusunda 1 yıla kadar ücretsiz bilet değişikliği ya da ücret iadesinin eksiksiz sağlanacağı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Maria Costanza Garcia, yaptığı açıklamada, yakıt tedariki sorununa ilişkin "Tedarik zincirinin nasıl işlediğini ve operasyonların nasıl yürütüldüğünü gözden geçiriyoruz. Bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlardaki esnekliği korumak amacıyla bu hafta bilet satmama kararı aldıklarını öğrendik. Bunlar önleyici tedbirlerdir" ifadesini kullandı.

Garcia, X hesabından yaptığı paylaşımda da uçuşların iptal edilmesinin Kolombiya Havacılık Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu, sürecin araştırılması için talimat verdiğini bildirdi.

El Colombiano internet sitesinde yer alan haberde ise dağıtıcıların ülke genelinde sevkiyatlarını sınırlama kararı alması sebebiyle hava yolu şirketlerinin uçuş iptallerine gittiği belirtildi.