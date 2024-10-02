İran'da uçak seferlerinin iptal süresi uzatıldı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:21

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:21

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Yazerlu, "Bölgedeki durum nedeniyle uçuş güvenliği için ülkedeki tüm uçuşlar yarın sabah 05.00'e kadar iptal edilmiştir" dedi.

İranlı yetkili, dün, ülkesinin İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından, uçak seferlerinin bugün 10.00'a kadar iptal edildiğini belirtmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.