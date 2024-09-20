İran'da ulusal marş çalınırken ayağa kalkmamıştı: Tepkilerin ardından Afgan temsilci özür diledi!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:25

Güncelleme: 20.09.2024 - 15:25

Afganistan geçici hükümetinin İrşad, Hac ve Evkaf Bakanlığı Bakan Yardımcısı Azizul Rahman Mansur, konuyla ilgili bir videolu mesaj paylaştı.

Mansur, "Konferansta geleneklerimiz nedeniyle oturdum. Ülkemizde müzik çalınırken otururuz ve ben de bu geleneğe göre davrandım. İran bizim dostumuzdur. Bundan dolayı rahatsız olanlardan özür diliyorum" dedi.

Afgan yetkili Mansur, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında ulusal marş çalınırken ayağa kalkmamış ve bu tavır İran'da tepki çekmişti. İran Dışişleri Bakanlığı, bu davranışa tepkisini göstermek üzere Afganistan'ın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'daki Afgan yetkililer de 18 Eylül'de Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu "diplomatik protokollerin ihlali" olarak nitelendirerek protesto etmişti.

Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.