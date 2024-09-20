İran'da ulusal marş çalınırken ayağa kalkmamıştı: Tepkilerin ardından Afgan temsilci özür diledi!
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın katılımıyla Tahran'da düzenlenen Ulusal İslam Birliği Konferansı'nın açılışında İran ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmayan Afgan temsilci gelen tepkilerin ardından özür diledi.
Afganistan geçici hükümetinin İrşad, Hac ve Evkaf Bakanlığı Bakan Yardımcısı Azizul Rahman Mansur, konuyla ilgili bir videolu mesaj paylaştı.
Mansur, "Konferansta geleneklerimiz nedeniyle oturdum. Ülkemizde müzik çalınırken otururuz ve ben de bu geleneğe göre davrandım. İran bizim dostumuzdur. Bundan dolayı rahatsız olanlardan özür diliyorum" dedi.
Afgan yetkili Mansur, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında ulusal marş çalınırken ayağa kalkmamış ve bu tavır İran'da tepki çekmişti. İran Dışişleri Bakanlığı, bu davranışa tepkisini göstermek üzere Afganistan'ın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırmıştı.
NE OLMUŞTU?
Pakistan'daki Afgan yetkililer de 18 Eylül'de Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu "diplomatik protokollerin ihlali" olarak nitelendirerek protesto etmişti.
Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- 'Arabada kadınla çıplak halde yakalandı'
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı