İran'da uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışma: 1 albay hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan çatışmada 1 albay hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.
İran'da Kirman Emniyet Müdürü Abdurrıza Nazıri, dün gece eyalette uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon sırasında çatışma çıktığını belirtti.
Nazıri, kaçakçıların güvenlik güçlerine açtığı ateş sonucu 1 albayın hayatını kaybettiğini, 5 polisin yaralandığını kaydetti.
Nazıri, çatışmada 6 kaçakçının da ölü ele geçirildiğini aktararak, operasyonda 509 kilogram afyon, 188 kilogram esrar olmak üzere 697 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra kaçakçılara ait uzun namlulu silahlar ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi.
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