İran'da yaklaşık 400 kişi kaynağı belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi

İran'ın Gilan eyaletinde 10 gün içinde yaklaşık 400 kişinin henüz kaynağı belirlenemeyen bir nedenle zehirlendiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:53
İran'da yaklaşık 400 kişi kaynağı belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi
Abone Ol google-news

İran'ın "İtimad" gazetesinin haberine göre, Gilan eyaletinin Rızvanşehir ilçesinde 28 Haziran'dan bu yana çok sayıda kişi mide bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Yerel kaynaklar, zehirlenme vakalarının kanalizasyon suyunun içme suyuna karışmasından kaynaklandığını ifade ediyor.

"SU KİRLİLİĞİ NEDENİYLE OLABİLİR"

Gilan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Taki Aşubi de zehirlenmenin nedeninin su kirliliği olabileceğini ancak araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Gazetenin ismini açıklamadığı bir kaynağın ifadesine göre, zehirlenme vakalarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 400 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu ve bu süreçte içme suyu test edildi ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.


İran haberleri hasta haberleri Zehirlenme haberleri

İlgili Haberler

İran Cumhurbaşkanı Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?

İran Cumhurbaşkanı Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir?

İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir?
İran'da seçimi kazanan Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu

İran'da seçimi kazanan Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler