İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

İran'da Fokker tipi bir yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Şiraz Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

AA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:32
İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
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"Entekhab" haber sitesine göre, Tahran'dan Buşehr'e gitmek için havalanan Fokker tipi yolcu uçağında teknik bir arıza meydana geldi.

İran Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağı Şiraz Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


İran yolcu uçağı uçak

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