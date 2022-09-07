İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:32

"Entekhab" haber sitesine göre, Tahran'dan Buşehr'e gitmek için havalanan Fokker tipi yolcu uçağında teknik bir arıza meydana geldi.

İran Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağı Şiraz Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.