İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
İran'da Fokker tipi bir yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Şiraz Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
"Entekhab" haber sitesine göre, Tahran'dan Buşehr'e gitmek için havalanan Fokker tipi yolcu uçağında teknik bir arıza meydana geldi.
İran Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağı Şiraz Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- İşte o 9 kişi
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- Gülşen'den o isme suç duyurusu