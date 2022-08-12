Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
Yunanistan’ın Skiathos Adası’nda bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında turistleri neredeyse teğet geçti.
Yunanistan’ın Skiathos adasında denizin yanında yer alan Skiathos Alexandros Papadiamantis Havalimanı’na iniş yapan Macaristan merkezli Wizz Air yolcu uçağı, turistlerin birkaç metre üzerinden geçti.
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