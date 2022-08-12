Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti

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Yunanistan’ın Skiathos Adası’nda bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında turistleri neredeyse teğet geçti.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 15:33

Yunanistan’ın Skiathos adasında denizin yanında yer alan Skiathos Alexandros Papadiamantis Havalimanı’na iniş yapan Macaristan merkezli Wizz Air yolcu uçağı, turistlerin birkaç metre üzerinden geçti.

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Yunanistan alçak iniş

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