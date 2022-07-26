Saatte 2000 km'yi geçebilen süpersonik yolcu uçağı 'Overture' duyuruldu

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 15:58
<p>Sivil havacılık sektörü, devrim niteliğinde özelliklere sahip yeni bir hava taşıtıyla tanışmaya hazırlanıyor. </p>

Sivil havacılık sektörü, devrim niteliğinde özelliklere sahip yeni bir hava taşıtıyla tanışmaya hazırlanıyor. 

<p><strong>Boom Supersonic</strong> isimli ABD havayolu firması, <strong>Farnborough Uluslararası Hava Gösterisi</strong>'nde, ses hızının üzerinde hareket edebilen yolcu uçağı <strong>'Overture'</strong>u tanıttı.</p>

Boom Supersonic isimli ABD havayolu firması, Farnborough Uluslararası Hava Gösterisi'nde, ses hızının üzerinde hareket edebilen yolcu uçağı 'Overture'u tanıttı.

<p>New York'tan Londra'ya üç buçuk saatte gidebilecek olan 'Overture' adındaki bu uçak, yüzde yüz geri dönüştürülebilir yakıt kullanacak ve bu özelliğiyle, dünyanın ilk <strong>"ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir süpersonik uçağı"</strong> olacak.</p>

New York'tan Londra'ya üç buçuk saatte gidebilecek olan 'Overture' adındaki bu uçak, yüzde yüz geri dönüştürülebilir yakıt kullanacak ve bu özelliğiyle, dünyanın ilk "ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir süpersonik uçağı" olacak.

<p><strong>HIZI SAATTE 2000 KM'Yİ GEÇİYOR</strong></p> <p>Uçağın yapımı henüz tamamlanmamış olsa da etkileyici projenin ardındaki ekip, tasarımın <strong>5 rüzgar tüneli testi, düzinelerce değerlendirme ve milyonlarca saate eşdeğer simülasyondan başarıyla geçtiğini</strong> söylüyor.</p>

HIZI SAATTE 2000 KM'Yİ GEÇİYOR

Uçağın yapımı henüz tamamlanmamış olsa da etkileyici projenin ardındaki ekip, tasarımın 5 rüzgar tüneli testi, düzinelerce değerlendirme ve milyonlarca saate eşdeğer simülasyondan başarıyla geçtiğini söylüyor.

<p><strong>IFLScience</strong>'ın haberine göre Overture, günümüz yolcu uçaklarından iki kat hızlı yolculuk yaparak, <strong>65 ila 80 yolcu</strong> taşıyabilecek.</p>

IFLScience'ın haberine göre Overture, günümüz yolcu uçaklarından iki kat hızlı yolculuk yaparak, 65 ila 80 yolcu taşıyabilecek.

<p><strong>2026'DA GÖKLERDE</strong></p> <p>Dört motora ve yüksek aerodinamik tasarıma sahip olan uçak, su üzerinde <strong>1.7 Mach (2099.16 km/s)</strong> ve kara üzerinde<strong> 1 Mach'ın (1234.8 km/s)</strong> biraz altında seyahat edebilecek.</p>

2026'DA GÖKLERDE

Dört motora ve yüksek aerodinamik tasarıma sahip olan uçak, su üzerinde 1.7 Mach (2099.16 km/s) ve kara üzerinde 1 Mach'ın (1234.8 km/s) biraz altında seyahat edebilecek.

<p><strong>2022</strong>'de duyurulan uçağın, <strong>2025</strong>'te açılışının yapılması ve <strong>2026</strong>'da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.</p>

2022'de duyurulan uçağın, 2025'te açılışının yapılması ve 2026'da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

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