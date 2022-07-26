Saatte 2000 km'yi geçebilen süpersonik yolcu uçağı 'Overture' duyuruldu

New York'tan Londra'ya üç buçuk saatte gidebilecek olan 'Overture' adındaki bu uçak, yüzde yüz geri dönüştürülebilir yakıt kullanacak ve bu özelliğiyle, dünyanın ilk "ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir süpersonik uçağı" olacak.