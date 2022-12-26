İran'da 'zorunlu başörtüsünün ihlali' yaptırımı: 2 iş yeri daha kapatıldı
İran'da Loristan eyaletine bağlı Burucerd kentindeki bir alışveriş merkezindeki 2 iş yeri, zorunlu başörtüsü yasasının ihlal edilmesi gerekçesiyle kapatıldı.
İran'da 2 iş yeri, zorunlu başörtüsü yasasının ihlal edilmesi gerekçesiyle kapatıldı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Burucerd Vali Yardımcısı Emin Gudrezi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Gudrezi, "Diplomat Center'da faaliyet gösteren 2 iş yeri, çalışanlarının başörtüsü kuralına uymamaları nedeniyle mühürlendi" dedi.
Söz konusu uygulamanın kent savcılığı tarafından alınan karar üzerine gerçekleştiğini dile getiren Gudrezi, alışveriş merkezindeki iş yerlerinin önceden konuyla ilgili uyarıldığını kaydetti.
İran'ın Kum eyaletinde, 25 Aralık'ta, "giyim kuşam kurallarına uyulmadığı" gerekçesiyle onlarca mağazaya ev sahipliği yapan, 700 kişinin çalıştığı bir AVM mühürlenmişti.
Kazvin kentinde de 20 Aralık'ta, "başörtülü olmayan kişilere hizmet vermesi" nedeniyle 5 iş yeri kapatılmıştı.
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