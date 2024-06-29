İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Pezeşkiyan önde

Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:43

Güncelleme: 29.06.2024 - 09:47

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 14 milyon 70 bin 642 oyun sayıldığını açıkladı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan yüzde 5 milyon 955 bin 781 oy alarak yüzde 42,3 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sayılan oyların 5 milyon 560 bin 321'ini alan Celili onu yüzde 39,5 ile takip ediyor.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALACAK MI?

Muhammed Bakır Kalibaf, yüzde 13,4 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Azeri kökenli İranlı bir milletvekili olan Pezeşkiyan, Anayasa Koruma Konseyi tarafından onaylanan ve parlamentodaki reform yanlısı grup tarafından desteklenen tek aday olarak öne çıkıyor.

Asıl mesleği doktorluk olan Pezeşkiyan, 2001-2005 yılları arasında reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yaptı ve 2008'den bu yana parlamentoda yer alıyor.

Pezeşkiyan, 2022 yılında Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından patlak veren protestolar esnasında şeffaflık eksikliği nedeniyle hükümeti eleştirmişti.

Pezeşkiyan, 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden men edilmişti.