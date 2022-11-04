İran'dan ABD Başkanı Biden'a yanıt: İran, 43 yıl önce özgürlüğüne kavuştu

04 Kasım 2022 Cuma, 12:19

İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde ABD karşıtı gösteriler gerçekleştirildi.

IRNA'nın aktardığına göre başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi katıldı.

İbrahim Reisi, "Bu günde emperyalist güçlerin barbarca eylemleri anlatılmalı ve kurduğu komplolar açıklığa kavuşturulmalıdır. Onlar egemenliğini sürdürmek için diğer milletleri birbirinden koparmak istiyorlar" dedi.

Reisi, Eski İran Dini Lideri Ruhullah Humeyni'nin Amerika'yı "Büyük Şeytan" olarak tanımladığını hatırlatarak, "Küresel emperyalizm kendi çıkarları için dünyadaki birçok insanın menfaaletini hiçe sayarak onu yok etmeye hazırdır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine yanıt veren Reisi, "İran, 43 yıl önce özgürlüğüne kavuştu ve yeniden ABD'nin esaretine düşmek istemiyor. Biz asla sağmal inek olmayacağız. İran milleti birçok kez tavrını gösterdi" ifadelerini kullandı.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki gösterilerine değindi.

Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" dedi.