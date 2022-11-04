İran'dan ABD Başkanı Biden'a yanıt: İran, 43 yıl önce özgürlüğüne kavuştu
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ''İran 43 yıl önce özgürleştirildi ve biz asla sağmal inek olmayacağız'' dedi.
İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde ABD karşıtı gösteriler gerçekleştirildi.
IRNA'nın aktardığına göre başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi katıldı.
İbrahim Reisi, "Bu günde emperyalist güçlerin barbarca eylemleri anlatılmalı ve kurduğu komplolar açıklığa kavuşturulmalıdır. Onlar egemenliğini sürdürmek için diğer milletleri birbirinden koparmak istiyorlar" dedi.
Reisi, Eski İran Dini Lideri Ruhullah Humeyni'nin Amerika'yı "Büyük Şeytan" olarak tanımladığını hatırlatarak, "Küresel emperyalizm kendi çıkarları için dünyadaki birçok insanın menfaaletini hiçe sayarak onu yok etmeye hazırdır" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine yanıt veren Reisi, "İran, 43 yıl önce özgürlüğüne kavuştu ve yeniden ABD'nin esaretine düşmek istemiyor. Biz asla sağmal inek olmayacağız. İran milleti birçok kez tavrını gösterdi" ifadelerini kullandı.
BİDEN NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki gösterilerine değindi.
Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" dedi.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası