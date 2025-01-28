İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı: Bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürür

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:50

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail ve ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya cesaret edemeyeceğini savunarak, bunun “gerçekten çılgınlık” olacağını söyledi.

Erakçi, “Nükleer tesislerimize yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve kararlı bir şekilde karşılık verileceğini açıkça belirttik. Ancak böyle çılgınca bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Bu gerçekten çılgınca. Ve bu tüm bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürecektir” diyen Erakçi, bunu gerçek bir tehdit olarak görmediğini de sözlerine ekledi.

Erakçi, İran'ın müttefiklerinin ve dostlarının suikasta uğradığını ve iktidardan düşürüldüğünü söyledi.

“HAMAS VE HİZBULLAH ZARAR GÖRDÜ”

İran'ın müttefiklerinin zayıfladığını kabul eden Erakçi, “Hamas ve Hizbullah zarar gördü. Ama aynı zamanda kendilerini yeniden inşa ediyorlar, çünkü dediğim gibi bu bir düşünce okulu, bu bir fikir, bu bir dava, bu her zaman orada olacak bir ideal” ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze sakinlerini Arap ülkelerine yerleştirmek yerine İsraillileri Grönland'a yerleştirmeyi düşünmesi gerektiğini belirterek, “Benim önerim başka bir şey. Filistinliler yerine İsraillileri kovmaya çalışsınlar, onları Grönland'a götürsünler ki bir taşla iki kuş vursunlar” diye konuştu.

Trump, İsrail'in saldırılarında evlerini kaybeden Gazze sakinlerinin Arap ülkelerine yerleştirilebileceğini söyledi.

Trump'a göre, yaklaşık 1,5 milyon kişinin Gazze dışına yerleştirilmesi gerekiyor.