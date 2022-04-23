İran'dan ABD'ye çağrı: Aşırı talepleri kenara bırakın
İran, ABD'nin Viyana'da anlaşma için aşırı taleplerini kenara bırakmasını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Hüseyin Emir Abdullahiyan, görüşmede, Viyana'daki nükleer müzakereler sonucunda iyi bir anlaşma için hazır olduklarını belirterek, "İran hükümetinin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusundaki iradesinde hiçbir şüphe yoktur" diye konuştu.
'ABD HATALARINI DÜZELTMESİ GEREKİYOR'
Abdullahiyan, ABD dışındaki tüm tarafların Viyana'daki nükleer müzakereleri sonuçlandırmaya hazır olduğunu söyleyerek, "Beyaz Saray, aşırı taleplerini ve şüphelerini bir kenara bırakarak, gerçekçiliğe ve çözüme doğru bir adım atmalıdır" dedi.
Abdullahiyan ayrıca, ABD yönetiminin eski Başkanı Donald Trump döneminde "Beyaz Saray'ın yaptığı hataları düzeltmesi gerektiğini" söyledi.
BORREL: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Josep Borrell ise İran'ın anlaşma için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladı.
Borrell, bununla birlikte müzakerelerin uzatılmasını yapıcı görmediklerini vurgulayarak, AB Siyasi Direktörü ve müzakerelerin koordinatörü Enrique Mora ile İran'ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.
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