İran'dan ABD'ye uyarı: Askeri bir kriz durumunda gücümüzü görecekler
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Zirrahi, ABD ile olası bir askeri kriz durumunda, ABD'nin "İran'ın saldırı gücünü göreceğini" söyledi.
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey Donanma Komutanı Ramazan Zirrahi, ABD'ye yönelik sert mesajlar gönderdi.
Ramazan Zirrahi, Basra Körfezi'nde bir provokasyon yaşanması durumunda ABD'nin, "İran'ın saldırı gücünü göreceğini" söyledi.
Zirrahi, İran'ın düşmanlarının "İran'ın kara sularını geçmeye cesaret edemediğini" savundu.
"Basra Körfezi her zaman gece gündüz izleniyor" diyen Zirrahi, ülkesinin Basra Körfezi'nde saldırı, savunma ve insansız hava aracı gücünün önemli ölçüde arttığını da sözlerine ekledi.
Zirrahi, "ABD ve Basra Körfezi'ndeki diğer düşman ülkeler, İran'ın gemilerini durduracak güce ve cesarete sahip değiller, çünkü kendilerine karşı sert bir saldırı olacağını biliyorlar" dedi.
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