İran'dan ABD'ye uyarı: İnsansız hava araçlarımızı hedef alırsa karşılık veririz
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin İran'a ait insansız hava araçlarını hedef alması halinde buna karşılık vereceklerini söyledi
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD güçlerinin önceki gün Erbil'e doğru uçan İran'a ait "Muhacir-6" tipi bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğüne dair açıklamasını değerlendirdi.
Muhammed Bakıri, ABD güçlerinin bölgedeki "ayrılıkçı terörist grupları" hedef alan İran'a ait hava aracını düşürdüğüne ilişkin açıklamasını "iddia" olarak niteleyerek, "Amerikalılar İran'ın insansız hava araçlarına karşı bir girişimde bulunursa İran Silahlı Kuvvetleri bu düşmanca eyleme karşılık verecektir" dedi.
Bakıri, İran güçlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Harir, Erbil ve Duhok üsleri hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olduğunu ifade ederek, "Biz şu aşamada yalnızca ayrılıkçı terör örgütlerine karşı sert askeri yaklaşım sergiliyoruz ve şu noktada Amerikalılara yönelik bir girişimde bulunmuyoruz. Onlar bu harekete verilecek karşılığın silahlı kuvvetlerimizde saklı olduğunu ve gereğini yapacağımızı bilmelidir" diye konuştu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları sırasında Erbil'e yönelen İran'a ait "Muhacir-6" tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.
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