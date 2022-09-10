İran'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:13

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Nasır Kenani, ABD'nin İran İstihbarat Bakanlığına yönelik daha önceki "yasa dışı yaptırımları" gibi bu yaptırımların da Tahran'ın kararlılığında bir değişiklik yapmayacağını belirtti.

Nasır Kenani, Arnavutluk'un İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesiyle sonuçlanan Tahran'a yönelik "siber saldırı" suçlamalarının arkasında da ABD'nin olduğunu ileri sürerek, Washington yönetiminin İran İstihbarat Bakanlığı ve İstihbarat Bakanı'na bu derece hızlı yaptırım uygulamasının da bunu gösterdiğini savundu.

Kenani, Tiran yönetiminin ise bu senaryonun kurbanı olduğunu iddia etti.

Kenani, ABD'nin uzun yıllardır İran'ın terör örgütü olarak gördüğü Halkın Mücahitleri Ordusu'na ev sahipliği yapması için Arnavutluk hükümetine dayatmada bulunduğunu ve onları eğittiğini öne sürerek, "ABD'nin araçları, İran hükümetine ve halkına karşı terör eylemleri, siber saldırılar ve psikolojik savaşlar gerçekleştirilmesinde rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

Kenani ayrıca, İran halkının haklarını korumak ve bu komplolara karşı kendini savunmak için Tahran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde tüm imkanlarını kullanacağını kaydetti.