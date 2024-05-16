İran'dan Avustralya'ya nota: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

İran, "bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle İranlı üst düzey askeri yetkilileri ve kurumlarına yaptırım kararı alan Avustralya'nın Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:09
İran'dan Avustralya'ya nota: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı
Abone Ol google-news

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Avustralya'nın Tahran Maslahatgüzarına İran'ın protesto notası iletildi.

Avustralyalı diplomata Canberra hükümetinin İran'ın üst düzey yetkililerini ve bazı kurumlarını hedef alan yaptırımlarının "hukuk dışı" ve "sorumsuz" olduğu iletilerek, Tahran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı 14 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Orta Doğu'da istikrarı bozan eylemlerine tepki olarak" Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani dahil 5 İranlı üst düzey yetkiliye yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Canberra hükümeti ayrıca, 13 Nisan'da İsrail bağlantılı bir ticari gemiye el koyan Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile birlikte İran'ın füze ve insansız hava aracı programlarının geliştirilmesine katkıda bulunan 3 kurum ve şirketi de yaptırım listesine eklediğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Bu karar, İran'ın nisan ayında İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş insansız hava aracı ve füze saldırısının ardından ortaklarımız tarafından son haftalarda alınan yaptırım önlemleriyle uyumludur. Avustralya, yıkıcı faaliyetlerini durdurması ve uluslararası hukuka uyması için İran'a baskı uygulamaya devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.


İran haberleri Avustralya haberleri

İlgili Haberler

ABD, Avustralya ve Filipinler, askeri tatbikat yaptıkları ihtilaflı sularda gemi batırdı

ABD, Avustralya ve Filipinler, askeri tatbikat yaptıkları ihtilaflı sularda gemi batırdı
Avustralya'dan Ukrayna'ya destek: Milyonlarca dolarlık askeri yardım yapacak

Avustralya'dan Ukrayna'ya destek: Milyonlarca dolarlık askeri yardım yapacak
Çin'in müdahalesi sonrası Avustralya'dan sert tepki: “Kabul edilemez”

Çin'in müdahalesi sonrası Avustralya'dan sert tepki: “Kabul edilemez”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler: 'Oyunu yazanı çok iyi biliyoruz'

Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler: 'Oyunu yazanı çok iyi biliyoruz'
Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!

Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!
Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak

Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek
Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!
Doğuştan sinirli 4 burç

Doğuştan sinirli 4 burç
Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'

Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!