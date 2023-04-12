Azerbaycan: Ermenistan sonuçları ağır olabilecek provokatif adımlardan kaçınmalı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:08

Güncelleme: 12.04.2023 - 15:08

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanı Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Osmani ile yaptığı görüşmede Ermenistan ile barış anlaşması müzakerelerini değerlendirdiklerini belirten Bayramov, “Ermenistan’ın yıkıcı tutumu nedeniyle Bakü ile Erivan arasındaki doğrudan temaslar geçen yıl Aralık ayından bu yana askıya alındı. Uluslararası arabulucular Ermenistan’ı yeniden müzakere masasına getirmeye çalışıyor. Bu yönde art arda adımlar atılmaktadır. Ermeni tarafını müzakere masasına dönmeye çağırdık. Ermenistan’ın yapıcı olmayan yaklaşımı sadece müzakere sürecini etkilemiyor. Yeni askeri provokasyonlara da tanık oluyoruz. Bu tür provokasyonların sonuncusu dün yaşandı” dedi.

“MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ”

Mevkidaşı Osmani’ye Karabağ’daki Ermenilerin yeniden entegrasyon süreci hakkında bilgi verdiğini vurgulayan Bayramov, “Müzakereler devam edecek. Azerbaycan tarafı görüşmeleri Bakü’de yapmayı teklif etti. Ancak Ermenistan’ın yeniden entegrasyon sürecine müdahalesi bizim açımızdan kabul edilemez. Karabağ’da yürütülen yeniden inşa çalışmaları hakkında AGİT dönem başkanına bilgi verdim. Aynı zamanda mayın tehdidinin devam etmesi ve Ermenistan’ın mayın haritalarını sunmaması konusu da gündemdeydi” diye konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde olumlu adımlar atılırken, Ermenistan’ın siyasi ve askeri provokasyonlarına tanık olduklarını söyleyen Bayramov, “Bu ilk vaka değil. Azerbaycan tarafı konuyu araştırıyor ama ön görüşlere göre bunun planlı bir provokasyon olduğu açıktır. Özel Kuvvetler Kolordu komutanının orada olması, bunun sıradan bir askerin kararıyla değil, onların emriyle yapıldığını gösteriyor. Bu, bu provokasyonun arkasında bir plan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Provokasyonun olduğu yere yakın bölgelerde hızlı inşaat çalışmaları yapılıyor. Bu provokasyonların yapılması, vatandaşlarımızın işgalden kurtarılan bölgelere geri dönmesini engellemeye yönelik bir adım olarak anlaşılabilir. Ermenistan, dün olduğu gibi sonuçları Ermenistan için ağır olabilecek bu tehlikeli ve provokatif adımlardan kaçınmalıdır” şeklinde konuştu.

“HER İKİ ÜLKE DE BARIŞI HAK EDİYOR”

Gerçekleştirdikleri görüşmede mayın tehdidini detaylı olarak ele aldıklarını belirten Bujar Osmani ise, “Mayın temizleme ve mayın tehlikesi hakkında uyarıları desteklemek için Üsküp ve Viyana’da gerekli projeleri geliştirmemiz gerekiyor. Bu üzerinde mutabık kaldığımız noktalardan biri. Bundan sonra bu konuda girişimler oluşturacağız” dedi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında dün meydana gelen çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Osmani, “Azerbaycan ve Ermenistan’ı gerilimi düşürmeye çağırıyoruz. AGİT, taraflar arasında iletişimi sağlayabilir ve bu tür çatışmaları önlemek için imkanlarını sunabilir. Diyalog ve iletişimin mümkün olması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. İki ülke arasındaki barış önemlidir, her iki ülke de barışı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin dün akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.