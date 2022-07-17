İran'dan Biden'ın açıklamalarına yanıt: Bölgede gerilim ve kriz yaratmaya çalışıyor

17 Temmuz 2022 Pazar, 16:52

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

IRNA'nın haberine göre Nasır Kenani, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cidde ketninde yaptığı konuşmada İran ile ilgili suçlamalarını reddederek, “Bu tür asılsız iddialar Washington'un bölgedeki kışkırtıcı ve gerilim yaratan politikası doğrultusunda ileri sürülmüştür” dedi.

Kenani, ABD'nin İran'a karşı tavrına değinerek, “ABD bir kez daha başarısız İranofobi politikasına başvurarak bölgede gerilim ve kriz yaratmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Kenani ayrıca, ABD yönetiminin İsrail'e sağladığı desteklere atıfta bulunarak, “Hiç şüphesiz ABD yönetiminin, Filistin topraklarının ve Kudüs'ün süregelen işgalinde, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği günlük cinayetlerde, mazlum ve direnişçi Filistinlilere karşı yapılan sistematik insan hakları ihlallerinde büyük payı vardır” diye konuştu.

'ABD İKİ YÜZLÜ DAVRANIYOR'

Nasır Kenani, Biden’ın, İran’ın nükleer programıyla ilgili iddialarına tepki göstererek, “Bu tavır, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na üye olmayan İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelen ABD yönetiminin iki yüzlülüğünün büyük bir işaretidir” dedi.

Kenani, İran’ın komşularıyla diyaloğa ve bölge içi girişimlere sıcak baktığını ifade ederek, “İran'ın, bölgesel diyalog ve işbirliği için sunduğu teklifler toplu güvenlik, barış ve istikrar ve ortak kalkınmanın lehinedir” diye konuştu.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nde konuşan ABD Başkanı Biden, İran'ın Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam ettiğini ileri sürdü.

İran ile nükleer görüşmelere de değinen Biden, ABD'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ancak İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.