İran'dan BRICS açıklaması: Komployu etkisiz hale getirir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BRICS zirve toplantısında yapılan konuşmaların hayata geçirilmesiyle ABD komplolarının etkisiz hale getirileceğini söyledi.

İran'dan BRICS açıklaması: Komployu etkisiz hale getirir
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:14

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, BRICS zirvesi sonrası Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan Tahran'a dönüşünün ardından toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "BRICS zirvesindeki görüşmeler uygulanırsa ABD ve ortaklarının komplosu etkisiz hale gelecektir" dedi.

ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara değinen Pezeşkiyan, "BRICS, ABD'nin dolar konusundaki tek taraflılığına karşı koymayı amaçlıyor çünkü bu ülke istediği ülkeye istediği zaman yaptırım uyguluyor ve dünyanın ekonomik sorunlarını daha da artırıyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.


Etiketler: #Mesud Pezeşkiyan #BRICS #İran

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