Scholz'dan 'Ukrayna NATO'ya üye olamaz' çıkışı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın savaşta olması sebebiyle NATO'ya üye olamayacağını söyledi.

Scholz'dan 'Ukrayna NATO'ya üye olamaz' çıkışı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:50

Şansölye Scholz, ZDF televizyon kanalında katıldığı programda Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusundaki tartışmaları değerlendirdi.

Scholz, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde bulunmayan bir süreç olduğunu belirterek, "Savaş halindeki bir ülkenin NATO üyesi olamayacağını anlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Washington'da ve Vilnius'ta karar aldıklarını ve beklentilerini açıkladıklarını anlatan Scholz, "Ancak şu anda bu kararın ötesinde yeni bir karara gerek olmadığına inanıyorum" diye konuştu.

Ukrayna'ya destek verirken bunun Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesini sağlayacak sağduyulu adımlar atılmasının gerektiğini belirten Scholz, "Bu, benim çok net olduğum ve pozisyonumu değiştirmeyeceğim bir konu" ifadesini kullandı.

Gerilimi tırmandıracak silahları Ukrayna'ya tedarik etmeyeceklerini vurgulayan Scholz, Alman Taurus füzelerinin teslimatını örnek göstererek, "Benim görüşüm açık. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #Almanya #Olaf Scholz #NATO #Ukrayna

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