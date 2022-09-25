İran'dan İngiltere ve Norveç'e uyarı: Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

25 Eylül 2022 Pazar, 15:46

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff ve Norveç Büyükelçisi Sigvald Hauge’u, İran’daki gösterilere ilişkin izledikleri politikalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Shercliff, İngiltere merkezli BBC Farsça ve Iran International kanallarının İran karşıtı faaliyetleri, Hauge ise Norveç Meclis Başkanının İran içişlerine yönelik açıklamaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

BBC Farsça ve Iran International kanallarının, İran’daki gösterilerde eylemcileri sokağa çağırdığı ve gösterileri tahrik ettiği vurgulandı. Norveç Meclis Başkanının açıklamalarının ise İran’ın içişlerine müdahale olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. Olayın ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı protestolar başlamıştı.

CAN KAYBI 41’E YÜKSELMİŞTİ

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızları'na bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulanmıştı.