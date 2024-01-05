İran'dan 'intikam' açıklaması: Yerini ve zamanını ordu belirleyecek

Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:46

Güncelleme: 05.01.2024 - 15:46

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman şehrinde DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybedenlerin cenaze töreninde konuştu.

Reisi, terör saldırısının arkasında olanların cezalandırılacağı mesajını vererek, “Düşman birçok kez İran’ın gücünü yakından gördü ve tecrübe etti. Yaşanan bu son acı olay sonrasında da şüphesiz gücümüzü onlara göstereceğiz. Alınacak intikamın yerini ve zamanını İran Silahlı Kuvvetleri belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

İsrail’i uyaran Reisi, Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’nun İsrail’in sonunu getireceğini belirterek, “Gazze’de kadın ve çocukların hedef alınması gibi Kirman’da sivil vatandaşlarımız hedef alındı. Kasım Süleymani’ye düşmanın duyduğu kin ve öfke kendisini gösteriyor” şeklinde konuştu.

İsrail’in IŞİD terör örgütünün destekçisi olduğunu kaydeden Reisi, “Siyonist İsrail rejimi Yahudiliği kullanarak İsrail adında sahte bir devlet kurdu. Irak ve Suriye’de ise İslam hilafeti adı altında IŞİD terör örgütü çıkarları için kullanıyor” dedi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin cenaze merasimindeki konuşmasında intikam çağrısı yaptı. Selami, “Şehitlerimizin intikamını alacağız. Biz, bugün ülke olarak birbirine bağlanmış bir şekilde dünyadaki küçük ve büyük tüm şeytanlar ile savaş halindeyiz” dedi.

IŞİD terör örgütüne seslenen Selami, “Sizler Kur’an hafızı olduğunuzu söylüyor ve Kur’an okuyorsunuz. Masum bir çocuğu öldürmenin tüm insanlığı öldürmekle eşdeğer olduğunu bilmeniz gerekir. Sizler cehennem ehlinin ilk sıralarında yer alıyorsunuz. Her nerede olursanız olun, sizi bulacağız. Gizlenerek ilahi azaptan kaçamazsınız ve binlerce yıl ömür sürseniz de sizi bulacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kirman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 89’a yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler 12’sinin çocuk, 33’ünün kadın ve 12 kişinin de Afganistan vatandaşı olduğu belirtildi. Saldırıda 284 kişinin yaralandığı aktarılırken bazı yararlıların durumunun kritik olduğu açıklandı.

İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, güvenlik güçlerinin saldırı sonrası şüpheli isimlere yönelik operasyon başlattığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, “Terör saldırısı ile bağlantılı oldukları düşünülen isimler hakkında yapılan soruşturmada, saldırıya dair önemli bilgiler elde ettik” dedi.

ABD’nin 3 Ocak 2020’de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırında çifte patlama meydana gelmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.