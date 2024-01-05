İran'da 'intikam' bayrağı yeniden göndere çekildi

Yayınlanma: 05.01.2024 - 12:42

Güncelleme: 05.01.2024 - 12:44

İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 ayrı patlamada yaralanan 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 89’a ulaştığı bildirildi.

Saldırıdan sonra ülkenin Kum kentindeki Camekan Camii'nin kubbesine "intikam bayrağı" asıldı.

Bayrak asılan camii, hem İran’da hem de Şii dünyasında oldukça kutsal kabul ediliyor.

Camiinin, Şii inancına göre kıyamete yakın gelip Deccal’la savaşacağı söylenen 12. İmam Mehdi’nin emriyle yapıldığına inanılıyor.

Bayrak en son, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020'de Bağdat’ta öldürülmesi sonrası aynı camiinin kubbesine asılmıştı.

"İNTİKAM BAYRAĞI"

Kırımız renkli bayrağın üzerinde, Arapça "Ya el saratel Huseyn!" (Ey Hüseyin’in intikamı!) yazıyor. Bayrağın üzerindeki Arapça yazının anlamı Kerbela olayına dayanıyor. Kerbela olayında Hz. Hüseyin’in taraftarlarının intikamını almak için bu sloganı kullandıkları tarihi kaynaklarda yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi daha önce yaptığı açıklamada, terör saldırısında 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 284 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.