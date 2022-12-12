İran'dan Irak'a üstü kapalı tehdit: Merhametimizi suistimal etmeyin

12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:47

İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, gündeme ilişkin konuştu.

Ali Nikzad, İran'ın, "komşularına merhamet göstermesine rağmen, her türlü kötülüğe karşı sert ve kararlı bir şekilde mücadele edeceğini" söyledi.

IRNA'nın aktardığına göre İran'ın dış politikasına değinen Nikzad, "Ne hükmetmek ne de hükmedilmek olmuştur" diye konuştu.

Nikzad, Irak'taki terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerine dikkat çekerek, "İran'ın, Irak'ı güçlü bir şekilde desteklemesi, IŞİD'in bu ülkeye yönelik vahşi saldırısında, komşulara karşı iyilikseverlik politikasının güzel bir örneğidir. Fakat İran, komşularına merhamet gösterirken, her türlü kötülüğe karşı sert ve kararlı bir şekilde mücadele edecek" dedi.

Nikzad, dost ve müttefik ülkelere seslenerek, "İran, dost ülkelerin ve iş ortaklarının bu konudaki anlatılarını duymayı bekliyor. Bazı alışılmış kelimeler dışındaki kelimelerin ikili ve çok taraflı görüşmelere yansımaması için iş ilişkilerinde dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.