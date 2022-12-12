Suudi Arabistan'dan İran uyarısı: Çok tehlikeli bir aşamaya gireriz
Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile yürütülen nükleer müzakerenin başarısızlığa uğramasının bölgeyi "çok tehlikeli bir aşamaya" getireceğini ileri sürdü.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Faysal bin Ferhan, "İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bölgenin güvenliğinin tehdit altında olacağını, bu durumda Basra Körfezi kıyısındaki Arap ülkelerinin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atacağını" dile getirdi.
Tesnim'in aktardığına göre Ferhan, "Suudi Arabistan, nükleer bir anlaşmaya varmak için çabalayacak. Nükleer bir anlaşmaya varamazsak, kaçınmamız gereken çok tehlikeli ve karmaşık bir aşamaya gireceğiz" dedi.
Ferhan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçtiğimiz günlerde Riyad'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak Çin ile diyaloğun "çok önemli" bir konu olduğunu belirtti.
Ferhan ayrıca, Riyad ile Moskova arasındaki ilişkilerin "çok iyi" olduğunu sözlerine ekledi.
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