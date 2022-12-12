Suudi Arabistan'dan İran uyarısı: Çok tehlikeli bir aşamaya gireriz

12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:44

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faysal bin Ferhan, "İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bölgenin güvenliğinin tehdit altında olacağını, bu durumda Basra Körfezi kıyısındaki Arap ülkelerinin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atacağını" dile getirdi.

Tesnim'in aktardığına göre Ferhan, "Suudi Arabistan, nükleer bir anlaşmaya varmak için çabalayacak. Nükleer bir anlaşmaya varamazsak, kaçınmamız gereken çok tehlikeli ve karmaşık bir aşamaya gireceğiz" dedi.

Ferhan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçtiğimiz günlerde Riyad'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak Çin ile diyaloğun "çok önemli" bir konu olduğunu belirtti.

Ferhan ayrıca, Riyad ile Moskova arasındaki ilişkilerin "çok iyi" olduğunu sözlerine ekledi.