İran'dan Irak'a uyarı: Saldırılara yeniden başlarız

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:33

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:33

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Irak hükümeti ile bir anlaşma yapıldı ve terör gruplarını imha etme, silahsızlandırma ve ülkelerinden kovma sözü verdiler" dedi.

Pakpur, "Irak hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Onlara bir şans verdik, aksi takdirde hiçbir şey olmazsa Devrim Muhafızları saldırıları devam edecek" diye konuştu.

İran, geçen yıl eylül ayından kasıma kadar birkaç kez olmak üzere Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil kentindeki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele örgütüne ait bir merkeze füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, İran Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.