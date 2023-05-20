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İran'ın bazı eyaletlerinde yönetim karşıtı protestolar başladı

İran’ın bazı şehirlerinde, Mahsa Emini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesinde suçlu bulunarak "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" suçundan idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infaz edilmesi protesto edildi.

AA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 00:49
İran'ın bazı eyaletlerinde yönetim karşıtı protestolar başladı
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Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, akşam saatlerinde başkent Tahran’ın Settar Han, Tahran Pars ve Ekbatan semtleri ile Meşhed ve İsfahan eyaletlerinin yanı sıra Elborz eyaletinin Kerec şehrinde sokağa çıkan gruplar, yönetim karşıtı sloganlar atarak protesto düzenledi.

Görüntülerde intikam yeminleri eden grupların ülkeyi idam devleti olmakla suçladığı görüldü.

İran Yargı Erki, İsfahan şehrinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla idama mahkum edilen Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi’nin idam edildiğini duyurmuştu.

İdam edilen mahkumların, ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülmüştü.

Söz konusu kişiler ocak ayında yargılandıkları mahkemede İran Ceza Kanunu'ndaki en ağır suçlardan sayılan "muharebe" suçundan idama mahkum edilmişti. Sanıklar, mahkemenin kararına itiraz için Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay ise 10 Mayıs'ta mahkumiyet kararlarını onamıştı.


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