İran'dan İsrail çağrısı: Hızlı adımlar atılması gerekiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı daha hızlı ve pratik adımlar atılması gerektiğini belirtti.

İran'dan İsrail çağrısı: Hızlı adımlar atılması gerekiyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:13

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen D-8 Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına işaret eden Pezeşkiyan, "İsrail, bölgede güvenliği yok ederek yasa dışı hedeflerine ulaşmak için kadınları, çocukları ve savunmasız insanları katletmektedir. Bu noktada dini, hukuki ve insani görevimiz; insanların İsrail'in saldırılarından daha fazla zarar görmelerini önlemek için işbirliği yaparak daha hassas, hızlı ve pratik adımlar atmaktır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ayrıca İslam ülkeleri arasında dostluğu koruma ve çok taraflı işbirlikleri temelinde yeni bağlar oluşturma ihtiyacının her zamankinden daha fazla hissedildiğini dile getirdi.


Etiketler: #israil #İran

İlgili Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın zor anları... 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın zor anları... 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
İran'dan Suriye çıkışı: Güvenlik ve siyasi koşullara bağlı

İran'dan Suriye çıkışı: Güvenlik ve siyasi koşullara bağlı
İran'dan Suriye kararı: Büyükelçilik yeniden faaliyete geçecek mi?

İran'dan Suriye kararı: Büyükelçilik yeniden faaliyete geçecek mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler