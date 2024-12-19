İran'dan İsrail çağrısı: Hızlı adımlar atılması gerekiyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:13

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:13

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen D-8 Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına işaret eden Pezeşkiyan, "İsrail, bölgede güvenliği yok ederek yasa dışı hedeflerine ulaşmak için kadınları, çocukları ve savunmasız insanları katletmektedir. Bu noktada dini, hukuki ve insani görevimiz; insanların İsrail'in saldırılarından daha fazla zarar görmelerini önlemek için işbirliği yaparak daha hassas, hızlı ve pratik adımlar atmaktır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ayrıca İslam ülkeleri arasında dostluğu koruma ve çok taraflı işbirlikleri temelinde yeni bağlar oluşturma ihtiyacının her zamankinden daha fazla hissedildiğini dile getirdi.