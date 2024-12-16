İran'dan Suriye kararı: Büyükelçilik yeniden faaliyete geçecek mi?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:59

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:59

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliğinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır" dedi.

Suriye'de Esad rejiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.