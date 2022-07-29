İran'dan İsrail'e mesaj: Nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, İsrail'in, Kızıldeniz'deki İran varlığına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, İran Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şehram İrani, İran Donanması'nın uzak denizlerde faaliyetlerine devam ettiğini ve okyanus ötesinde İran kaynaklarının ve deniz ticaret hattının korunması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
İrani, ülke donanmasına savaş gemilerinde ve denizaltılarda kullanılan İHA'ların katıldığını belirtti.
İrani ayrıca, “Okyanus ötesinde ve her bir noktada donanmanın operasyonel görevlerini icra edebilmesi ve kabiliyetlerini artırması için bu önemli bir gelişme. Donanmaya katılan İHA'lar savaş, taktik ve kimlik tanımlama ile tespit gibi alanlarda kullanılıyor" dedi.
'NEREDE OLMAMIZ GEREKİYORSA ORADA OLACAĞIZ'
Şehram İrani, İsrail'in, Kızıldeniz'deki İran varlığına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi
İrani, "Her nerede olmamız gerekiyorsa biz orada olacağız. Sadece Kızıldeniz veya Akdeniz de değil. Bulunmamız gereken her bir noktada varlık gösteririz" diye konuştu.
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