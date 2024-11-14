İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı: Acı verici saldırılarla karşılaşacaksınız

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:32

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:36

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın, İsrail'den Ekim ayındaki saldırısının intikamını mutlaka alacağını söyledi.

Selami, “İntikamımızı alacağız. Acı verici saldırılarla karşılaşacaksınız. Beklemeye devam edin” dedi.

Selami'ye göre, “dünyanın en gelişmiş orduları” İsrail ile çatışmasında İran'ı destekliyor.

Selami, İran'ın, İsrail yanlısı koalisyonla çatışmasını “Tahran'a kendi istekleri doğrultusunda hükmetmek, Müslümanların yaşamlarını manipüle etmek, topraklarını işgal etmek ve dini kimliklerini silmek isteyen güçlerle bir çatışma” olarak tanımladı.

Selami, “Sizinle başa başa mücadele edeceğiz, sonuna kadar savaşacağız ve Müslümanların kaderini kontrol etmenize izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

1 Ekim'de İran, Filistinli hareket Hamas, Hizbullah ve Devrim Muhafızları'ndan üst düzey yetkililerin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e karşı büyük bir balistik ve hipersonik füze saldırısı başlattı.

26 Ekim'de İsrail ordusu da “devam eden saldırılara” karşılık olarak İran'daki askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. İran Hava Savunma Kuvvetleri'ne göre, İlam, Tahran ve Huzistan eyaletlerindeki askeri tesisler hedef alındı, ancak sadece sınırlı hasar rapor edildi. İsrail saldırısında en az dört İranlı asker ve bir sivil hayatını kaybetti.