İran'dan İsrail'e uyarı: Kontrol tüm tarafların elinden çıkabilir
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarılarının endişe verici boyutlara ulaştığını ve kontrolün her an tüm tarafların elinden çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Filistin'e ilişkin olağanüstü oturumuna katılmak üzere New York'a giderken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Abdullahiyan, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin körü körüne Siyonist rejime verdiği destekle Gazze halkına yönelik katliam ve soykırım nedeniyle Batı Asya bölgesindeki durum tüm ülkeler için endişe verici boyutlara yükseldi. Kontrol her an tüm tarafların elinden çıkabilir" dedi.
Bir an önce İsrail saldırılarının durması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini kaydeden İranlı Bakan, Filistinli grupların İsrail'e karşı topraklarını savunma haklarının bulunduğunu ve bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarına uygun olduğunu hatırlattı.
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