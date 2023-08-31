İran'dan İsrail'i kızdıracak hamle: İsrail bağlantılı 14 'terörist' yakalandı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:55

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:55

Tasnim Haber Ajansına göre, İran İstihbarat Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "4 eyalette terör saldırısı hazırlığında olan 14 kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Emniyet güçlerinin Mazenderan, Kirmanşah, Huzistan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde gerçekleştirdikleri operasyonla yakalanan kişilerin beraberinde çeşitli çap ve markalarda silah ile mühimmat ele geçirildiği aktarıldı.

İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin kimlikleri ve örgüt üyelikleri hakkında ise bilgi verilmedi.