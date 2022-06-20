İran'dan nükleer müzakere açıklaması: ABD'nin sabotajlarına rağmen ilerlemeye çalışıyoruz

20 Haziran 2022 Pazartesi, 13:51

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Said Hatibzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Tahran karşıtı kararından önce nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için girişimde bulunduklarını ve ABD'nin tutumuna rağmen diplomasi yolundan ayrılmayacaklarını söyledi.

Hatibzade, UAEA Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran'daki toplantısında İran aleyhindeki kararını yayımlamasından önce ABD'ye bir öneri sunduklarını açıkladı.

Hatibzade, bu girişimle İran’ın yeniden bir anlaşmanın önünü açmaya çalıştığını aktararak, "ABD'nin sabotajlarına rağmen müzakere yolunu ilerletmeye çalıştık. Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde İran'ın inisiyatifi (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell aracılığıyla karşı tarafa iletildi" dedi.

'ABD, ANLAŞMAYI UZATIYOR VE ERTELİYOR'

Said Hatibzade, İran'ın önerisinin ayrıca iki dışişleri bakanı aracılığıyla iletildiğini ve bir yol haritası çizildiğini ancak ABD’nin yine “anlaşmayı uzatma ve erteleme kararı” aldığını ileri sürdü.

Hatipzade, ABD’nin bir yanılsamasıyla raporu Yönetim Kuruluna götürdüğünü kaydederek, "Ancak İran'ın yanıtı belirleyici ve orantılıydı. Şimdi yol aynı diplomasi yoludur" ifadesini kullandı.

Sözcü Hatipzade, ABD’nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini hatırlatarak, şu anki Washington yönetiminin de verdiği tüm taahhütlere karşın eski Başkan Donald Trump'ın izlediği yolda devam ettiğini savundu.

Hatipzade ayrıca, "İyi, istikrarlı ve etkili bir anlaşmaya hazırız ve hedeflere ulaşmak için tüm gerekçeleri biliyoruz" açıklamasında bulundu.