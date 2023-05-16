İran'dan operasyon: Bir IŞİD-H üyesini yakaladı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:47

Güncelleme: 16.05.2023 - 08:47

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın, Fars eyaleti Fecr Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi'ne dayandırdığı haberinde, IŞİD/Horasan'ın operasyon ve medya ağının tespit edilerek ana unsurunun yakalandığı belirtildi.

Bu kişinin 2019'dan beri istihbarat takibinde olduğu, Tahran dahil bazı illerde aşırılık yanlısı kişileri bularak örgüte katılmaları için çalışmalar yürüttüğü aktarılan haberde, yakalanan terör örgütü üyesinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haberde ayrıca 26 Ekim 2022'de Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ifade edilerek, bu saldırıyı IŞİD terör örgütünün üstlendiği hatırlatıldı.