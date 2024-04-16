İran'dan saldırı iddialarına tepki: 'İsrail’e saniyeler içinde karşılık veririz'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail’in İran’a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda İran’ın karşılık vermek için 12 gün beklemeyeceğini söyleyerek, "İsrail’e saniyeler içinde karşılık veririz" dedi.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 00:26
İran'dan saldırı iddialarına tepki: 'İsrail’e saniyeler içinde karşılık veririz'
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İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail’in İran’a yönelik muhtemel misillemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Konsolosluğuna yönelik saldırısı ile stratejik bir hata yaptığını söyleyen Bakıri, İran’ın İsrail’e cevap vermek zorunda kaldığını ve saldırının meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğimi belirtti. Bakıri, İsrail’in İran’a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda İran’ın karşı tepki için 12 gün beklemeyeceğini söyleyerek, "İsrail rejimi İran’a yönelik başka bir hata yaptığında saniyeler içinde karşılık veririz. Söz konusu ikinci hatayı yapmamaları gerekiyor. Çünkü tepkimiz bir öncekinden daha sert, yıkıcı ve daha kapsamlı olacaktır" ifadelerini kullandı.


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