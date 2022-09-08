İran'dan 'siber saldırı' suçlamalarına yanıt: Kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:04

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın, Arnavutluk'a yönelik siber saldırılar nedeniyle İran'a yönelttiği "temelsiz suçlamaları” reddederek “şiddetle” kınadığını ifade etti.

Nasır Kenani, daha önce İran'ın altyapılarını hatta nükleer tesislerini hedef alan sayısız siber saldırı karşısında "sessiz kalan" ve bu tür eylemleri "doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen" ABD ve İngiltere'nin bu konuda herhangi bir haklı gerekçesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Kenani, defalarca siber saldırıya uğrayan bir ülke olduklarına dikkat çekerek, İran'ın siber saldırı tehdidiyle başa çıkılması için sorumlu uluslararası çabaların önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Arnavutluk, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak 7 Eylül'de İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bu kararın ardından Arnavutluk'a yönelik siber saldırı nedeniyle İran'ı kınayan açıklamalar yapmıştı.