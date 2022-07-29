İran'dan Taliban'a uyarı: Su sorunu, ilişkileri olumsuz etkiler
İran, Tahran ile Kabil arasında Hilmend Su Yolu üzerindeki su sorununun "hızlı ve ciddi" bir şekilde çözülmemesi halinde Afganistan ile ilişkilerin olumsuz etkileneceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki telefonda görüştü.
Hüseyin Emir Abdullahiyan, görüşmede, İran'ın Hilmend nehriyle ilgili su haklarını dile getirerek, son zamanlarda bölgedeki yağışlara dikkati çekerek, suyun İran'a ulaşması ve İran'ın su haklarıyla ilgili talebin karşılanması için engeller çıkarılmamasını umduğunu kaydetti.
Abdullahiyan, İran Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyetin konuyla ilgili mevcut engelleri incelemek ve Afgan yetkililerle istişarelerde bulunmak üzere yakında bu ülkeyi ziyaret edeceğini aktararak, Afganistan'ın, gerekli anlaşmalar uyarınca su hakları ve sınır suları alanındaki ikili taahhütlerini yerine getirme konusunda iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.
Abdullahiyan ayrıca, "İran'ın Hilmend'den gelen su hakları sorunu hızlı ve ciddi bir şekilde çözülmezse iki ülke arasındaki diğer iş birliği alanları da olumsuz etkilenecektir" ifadelerini kullandı.
Emirhan Muttaki ise, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini İranlı yetkililerin ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "İran'ın egemenliğine saygılıyız. (Nehirlerde) Su bulununca İran'a akmasını sağlayacağız" dedi.
HİLMEND SU YOLU SORUNU
Afganistan ile İran arasında bulunen Hilmend Su Yolu üzerindeki su sorunu 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuşmuştu. Son yıllarda Afganistan'da yaşanan kuraklık nedeniyle İran'a akan su miktarının azalması, Tahran yönetimini rahatsız etmeye başlamıştı.
Sık sık kurak dönemler geçiren iki ülke, 1973'te imzalanan anlaşmaya bağlı olduklarını ifade etmelerine rağmen, su sorunu nedeniyle karşı karşıya geliyor.
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